Tłumy pod Giewontem. "Zakopane jest już pełne gości"

Do pilnowania porządku pod Tatrami zaangażowane są dodatkowe siły policji z garnizonu małopolskiego. Na czas sylwestra, od niedzieli rano do poniedziałkowego poranka, na ulicach Zakopanego zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pojazdów. Władze miasta pod Giewontem zachęcają do pozostawienia samochodów w miejscu zakwaterowania i poruszania się pieszo lub komunikacją miejską.