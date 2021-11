TK zbada konstytucyjność Konwencji Praw Człowieka. Dziś ważna rozprawa

TK zdecyduje ws. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Powodem jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z maja tego roku. Wówczas ETPC orzekł, że Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu, a wszystko to w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w składzie którego zasiadał Mariusz Muszyński, który został mianowany do TK na miejsce jednego z sędziów uprzednio mianowanego przez Sejm.