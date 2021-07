TK wytrychem do przegłosowania "Lex TVN"? Czarnecki: czemu nie

Dziennikarz WP Michał Wróblewski dotarł do planów PiS w sprawie "Lex TVN". Z jego informacji wynika, że jeżeli nie będzie wystarczającego poparcia w Sejmie do przegłosowania kontrowersyjnych przepisów, to zajmie się nimi Trybunał Konstytucyjny. - Jeżeli będzie to "lege artis" - zgodne z prawem to czemu nie - skomentował to w programie "Newsroom WP" Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS zastrzegł jednak, że sam nie słyszał o takich planach od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Natomiast jeżeli ktoś wykorzystuje różne instytucje państwowe do swoich celów politycznych, a robi to zgodnie z prawem, no to jest skuteczny - stwierdził polityk Zjednoczonej Prawicy. Dodał również, że nie uważa Trybunału Konstytucyjnego za organ partyjny. - To bardzo niesprawiedliwe zarzuty wobec TK - ocenił Czarnecki.