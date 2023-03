TK wraca do sprawy Kamińskiego. Ekspert alarmuje

Wówczas do gry wszedł ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w czerwcu 2017 roku złożył wniosek do TK o zbadanie sporu kompetencyjnego między TK a SN w tej sprawie. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, Sąd Najwyższy zawiesił swoje postępowanie.