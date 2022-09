Titanic, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Pierwsze takie nagranie

Naukowcy określą tempo rozkładu Titanica

W dalszej części filmu widać trzy okrągłe konstrukcje wzdłuż wewnętrznej strony balustrady. Są to potrójne kipy, które były używane do podawania lin dokujących do pachołków na brzegu, aby zabezpieczyć statek do doku, gdy Titanic był w porcie.