Młodzi TikTokerzy prezesa. Wywołali burzę w sieci, teraz się skarżą

Idea spotkań młodzieży, którym towarzyszyć będą dyskusje i panele tematyczne, jest wartością wyjątkowo pozytywną. Niestety mamy wrażenie, iż Campus Polska Przyszłości został wykorzystany przez Rafała Trzaskowskiego jako kapitał polityczny w wewnętrznych rozgrywkach w łonie opozycji a dobór gości i propozycje poruszanych tematów sugerują, iż nie będzie niestety pola do swobodnej dyskusji innej niż zgodna z lewicowo-liberalną polityczną poprawnością. Mimo wszystko Campus Polska ma takie samo prawo do funkcjonowania w przestrzeni publicznej jak Okiem Młodych. Wielu uczestników Campusu szuka swojej drogi i to jest pozytywne zjawisko. Chcielibyśmy aby młodzież nie odczuwała presji ani wstydu w związku z prezentowanymi poglądami. My przedstawiamy wam swoją ofertę i jeśli wam się spodoba, obserwujcie nas na TikToku i Twitterze. Pozdrawiamy wszystkich młodych niezależnie od poglądów.