Bulwersująca obrona matki. Jej syn podduszał dziecko i je nagrywał

Babcia reaguje po filmiku z podduszania wnuka. "Żartowali"

Dziennikarze "Uwagi" TVN dotarli do babci dziecka, która we wstrząsających słowach tłumaczy patostreamerów. - Trwa to już ze cztery lata i pierwszy raz wyszła taka sytuacja. Żartowali, jak to nieraz żartujemy (...). Dziecko nie było duszone. To ci, co oglądali, sobie sami tak dodali — twierdzi kobieta.