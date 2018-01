Thun znieważona, ale sama nie jest lepsza? Dominik Tarczyński przypomniał jej kontrowersyjny wpis

"Dno" - napisał na Twitterze poseł PiS Dominik Tarczyński. Zamieścił post Róży Thun z 1 stycznia, by ma pokazać, że europosłanka PO nie powinna być oburzona słowami Ryszarda Czarneckiego pod jej adresem. Sama bowiem "gardzi ludźmi".

Dominik Tarczyński zajął stanowisko ws. "szmalcownika" (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Konflikt między Różą Thun i Ryszardem Czarneckim z biegiem czasu wcale nie słabnie. Teraz głos w sprawie zabrał Dominik Tarczyński. Stanął w obronie kolegi z PiS i uderzył w przedstawicielkę PO.

"Tak kobieta domaga się dla siebie szacunku. Gardzi innymi, szydzi z wiary i bluźni... Dno" - napisał na swoim twitterowym profilu. Do komentarza dołączył zdjęcie wpisu Thun z początku stycznia.

Europosłanka w tym poście odnosiła się do dyskusji o wyburzeniu Pałacu Kultury i Nauki. "No proszę. I wszyscy się ucieszą. To jest po prostu najlepsze rozwiązanie! Tylko zegara będzie brakowało, bo przydatny, jak się pędzi na dworzec" - napisała przy zdjęciu. Grafika przedstawia natomiast PKIN z twarzą Jarosława Kaczyńskiego na górze.

Jak to się zaczęło?

Przypomnijmy, że Czarnecki porównał koleżankę z Parlamentu Europejskiego do "szmalcownika". Sprowokował go do tego film, w którym wystąpiła europosłanka. To reportaż dla niemieckiej telewizji. Thun mówi w nim, że idziemy w kierunku dyktatury.

Czarnecki nie zamierza się ze swoich słów wycofać. Co na to Thun?