The game is on. Gry w rękach nastolatków

Innym zagrożeniem związanym z grami wideo są ukryte płatności. Bardzo często jest tak, że gracze, którzy więcej płacą, mają lepiej rozwinięte postaci, co określane jest terminem pay to win. "Kupowanie skórek dla postaci, różnych broni czy nowych obszarów w grze – to wszystko są dodatkowe rzeczy, na których twórcy gier zarabiają. Często jest tak, że te mechaniki są poukrywane i czasem dzieci coś z automatu klikną, nie do końca wiedząc, że obciążają tym samym konta rodziców" – wyjaśnia Anna Nowak. Zainteresowanie tym, w co grają dzieci, rozmowa z nimi na ten temat, a szczególnie wspólne granie pomogą ograniczyć ryzyko uzależnienia – które często wynika z osamotnienia młodego człowieka – i ukryte koszty. Szósty odcinek Digi Świata to dobry pretekst do rozmowy na ten temat.