The number of coronavirus cases is rising increasingly quickly in Poland. The patients are taken care of at 70 infectious disease hospitals and at 19 single-purpose hospitals that have been adjusted to treat only COVID-19 patients. Below is their list. The coronavirus in Poland. Infectious disease hospitals by voivodeships [LIST] (East News) Each voivodeship has at least one infectious hospital. Małopolskie and Mazowieckie voivodeships have the most: nine each (not counting the single-purpose hospitals). Lubuskie Voivodeship has only one. The Ministry of Health has also set up single-purpose infectious disease hospitals. Their task is to diagnose and treat COVID-19 caused by the coronavirus. Mazowieckie Voivodeship

• Ostrołęka, Dr. Józef Psarski Mazovian Specialized Hospital (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Psarskiego), Al. Jana Pawła II 120A

• Radom, Dr. Tytus Chałubiński Radom Specialized Hospital (Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego), ul. Tochtermana 1

• Siedlce, Independent Community Health Care Centre (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ul. Starowiejska 15

• Kozienice, Independent Public Complex of Health Care Facilities (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej), Al. W. Sikorskiego 10

• Ciechanów, Specialized Voivodeship Hospital (Specjalistyczny Szpital Wojewódzki), ul. Powstańców Wielkopolskich 2

• Warsaw, Voivodeship Infectious Disease Hospital (Wojewódzki Szpital Zakaźny), ul. Wolska 37

• Warsaw, Military Institute of Medicine (Wojskowy Instytut Medyczny), ul. Szaserów 128

• Płock, Voivodeship Polyclinical Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony), ul. Medyczna 19

• Warszawa – Ochota, University Clinical Centre of the Warsaw Medical University – Józef Polikarp Brudziński Children’s Clinical Hospital, Clinical Department of Observation, Isolation and Pediatrics (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego), ul. Żwirki i Wigury 63A Dolnośląskie Voivodeship

• Wałbrzych, Dr. Alfred Sokołowski Specialized Hospital (Specjalistyczny szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego), ul. Batorego 4

• Wrocław - Śródmieście, Jan Mikulicz-Radecki University Clinical Hospital, Clinical Infectious Department, ul. Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Pediatric Department), Clinic of Pediatrics and Infectious Diseases (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego), ul. Chałubińskiego 2-2A Kujawsko-pomorskie Voivodeship

• Bydgoszcz, Tadeusz Browicz Voivodeship Observation and Infectious Disease Hospital (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza), ul. Św. Floriana 12

• Toruń, L. Rydygiera Voivodeship Polyclinical Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera), ul. Krasińskiego 4/4a

• Świecie, Non-Public Health Care Centre ‘Nowy Szpital Sp. z o.o’ (NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o.o.”) run by Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 126 Lubelskie Voivodeship

• Biłgoraj, Arion Hospitals (Arion Szpitale Sp. z o.o.), ul. Pojaska 5

• Lublin, Independent Public Clinical Hospital No. 1 (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1), ul. Staszica 16

• Lublin, Jana Bożego Independent Public Voivodeship Hospital (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego), ul. Mieczysława Biernackiego 9

• Chełm, Independent Public Voivodeship Specialized Hospital (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), ul. Szpitalna 53b/Building B

• Łuków, Independent Community Health Care Centre (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3

• Tomaszów Lubelski, Independent Public Complex of Health Care Facilities (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej), Al. Grunwaldzkie 1

• Biała Podlaska, Voivodeship Specialized Hospital (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), ul. Terebelska 57-65 Lubuskie Voivodeship

• Zielona Góra, Karol Marcinkowski University Hospital (Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o.), ul. Zyty 26 Łódzkie Voivodeship

• Radomsko, Poviat Hospital (Szpital Powiatowy), ul. Jagiellońska 36

• Bełchatów, John Paul II Voivodeship Hospital (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II), ul. Czapliniecka 123

• Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Health Centre (Tomaszowskie Centrum Zdrowia), ul. Jana Pawła II 35

• Łódź - Bałuty, Dr. Wł. Biegański Voivodeship Specialized Hospital (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego), Department of Infectious Diseases and Gastroenterology, Clinic of Infectious Diseases and Liver Diseases of the Medical University, Department of Infectious, Tropical and Parasitic Diseases for Adults, Department of Infectious Diseases and Hepatology of the Medical University, Department of Infectious, Tropical and Parasitic Diseases for Children, Clinic of Infectious Diseases for Children of the Medical University of Łódź, Department of Observation, Infectious Diseases and Liver Diseases, ul. Kniaziewicza 1/5 Małopolskie Voivodeship

• Krakow, Stefan Żeromski Specialized Hospital (Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego), Independent Community Health Care Centre (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), os. Na Skarpie 66

• Krakow, John Paul II Specialized Hospital (Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II), Department of Children’s Infectious Diseases and Hepatology, ul. Prądnicka 80

• Olkusz, New Hospital in Olkusz (Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.), ul. 1000-Lecia 13

• Myślenice, Independent Community Health Care Centre (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ul. Szpitalna 2

• Tarnów, E. Szczeklik Specialized Hospital (Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika), ul. Szpitalna 13

• Wielogłowy, Jędrzej Śniadecki Specialized Hospital in Nowy Sącz (Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu), ul. Dąbrowa 1

• Miechów, St. Anne’s Hospital (Szpital Św. Anny), ul. Szpitalna 3

• Dąbrowa Tarnowska, Health Care Complex (Zespół Opieki Zdrowotnej), ul. Szpitalna 1

• Proszowice, Independent Community Health Care Complex (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ul. Kopernika 13 Opolskie Voivodeship

• Opole, Voivodeship Hospital in Opole (Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.), ul. Kośnego 53

• Nysa, Observation and Infectious Department, Health Care Complex (Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Zespół Opieki Zdrowotnej), ul. Bohaterów Warszawy 23 Podkarpackie Voivodeship

• Jarosław, Medical Care Centre (Centrum Opieki Medycznej), ul. 3 Maja 70

• Sanok, Independent Community Health Care Complex (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej), ul. 800-lecia 26

• Mielec, Edmund Biernacki Specialized Hospital (Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego), ul. Żeromskiego 22

• Jasło, Specialized Hospital (Szpital Specjalistyczny), ul. Lwowska 22

• Przemyśl, St. Father Pio Voivodeship Hospital (Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio), ul. Rogozińskiego 30

• Dębica, Health Care Complex (Zespół Opieki Zdrowotnej), ul. Krakowska 91 Podlaskie Voivodeship

• Augustów, Independent Community Health Care Centre in Augustów (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie), ul. Szpitalna 12

• Bielsk Podlaski, Independent Community Health Care Centre in Bielsk Podlaski (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim), ul. Kleszczelowskiego 1

• Hajnówka, Independent Community Health Care Centre in Hajnówka (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce), ul. Doc. Adama Dowgirda 9

• Grajewo, Dr. Witold Ginel General Hospital (Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela), ul. Konstytucji 3 Maja 34

• Suwałki, Dr. Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital (Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera), ul. Szpitalna 60

• Białystok, L. Zamenhofa Children’s University Clinical Hospital (Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa), ul. Waszyngtona 17

• Białystok, University Clinical Hospital (Uniwersytecki Szpital Kliniczny), ul. Żurawia 14 Pomorskie Voivodeship

• Gdynia, University Centre for Maritime and Tropical Medicine (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej), ul. Powstania Styczniowego 9B

• Gdańsk, Pomeranian Centre of Infectious Diseases and Tuberculosis (Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy), ul. Mariana Smoluchowskiego 18 Śląskie Voivodeship

• Zawiercie, Poviat Hospital (Szpital Powiatowy), ul. Miodowa 14

• Bytom, Specialized Hospital No. 1 (Szpital Specjalistyczny nr 1), Al. Legionów 49

• Chorzów, Specialized Hospital (Szpital Specjalistyczny), ul. Zjednoczenia 10

• Częstochowa, Holy Virgin Mary Voivodeship Specialized Hospital (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P.), ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7

• Cieszyn, Health Care Complex (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej), ul. Bielska 4 Świętokrzyskie Voivodeship

• Kielce, Voivodeship Polyclinical Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony), ul. Radiowa 7, Children’s Department of Infectious Diseases, ul. Grunwaldzka 45

• Busko-Zdrój, Health Care Complex (Zespół Opieki Zdrowotnej), ul. Bohaterów Warszawy 67

• Kielce, Świętokrzyskie Pediatric Centre of the Polyclinical Hospital in Kielce (Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach), ul. Grunwaldzka 25 Warmińsko-mazurskie Voivodeship

• Giżycko, Giżycko Hospital („Szpital Giżycki” Sp. z o. o.), ul. Warszawska 41

• Pisz, Independent Community Health Care Centre of the Poviat Hospital (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy), ul. Sienkiewicza 2

• Elbląg, Saint John Paul II Municipal Hospital (Szpital miejski św. Jana Pawła), ul. Żeromskiego 22

• Olsztyn, Prof. Dr. Stanisław Popowski Specialized Voivodeship Children’s Hospital (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego), ul. Żołnierska 18A Wielkopolskie Voivodeship

• Poznań, Specialized Health Care Complex for Mothers and Children (Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem), ul. Nowowiejskiego 56/58

• Poznań, Karol Jonscher Clinical Hospital of the Karol Marcinkowski Medical University (Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego), ul. Szpitalna 27/33

• Konin, Dr. Roman Ostrzycki Voivodeship Polyclinical Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego), ul. Szpitalna 45

• Kalisz, Ludwik Perzyna Voivodeship Polyclinical Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny), ul. Toruńska 7 Zachodniopomorskie Voivodeship

• Wałcz, 107th Military Hospital with Outpatient Clinic, Independent Community Health Centre (107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ul. Kołobrzeska 44

• Koszalin, Mikołaj Kopernik Voivodeship Hospital (Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika), ul. Chałubińskiego 7 Below is a list of single-purpose infectious hospitals, as at 20.03.2020: Dolnośląskie Voivodeship

• 1) Wrocław, J. Gromkowski Specialized Voivodeship Hospital (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego), ul. Koszarowa 5

• Kujawsko-pomorskie Voivodeship

• 2) Grudziądz, Dr. Władysław Biegański Regional Specialized Hospital (Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego), ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17

• 3) Bolesławiec, Health Care Complex in Bolesławiec (Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu), ul. Jeleniogórska 4 Lubelskie Voivodeship

• 4) Puławy, Independent Community Health Care Centre (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ul. Józefa Bema 1

• Lubuskie Voivodeship

• 5) Gorzów Wielkopolski, Multispeciality Voivodeship Hospital in Gorzów Wielkopolski (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp), ul. Walczaka 42

Łódzkie Voivodeship

6) Zgierz, M. Skłodowska-Curie Specialized Voivodeship Hospital (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie), ul. Parzęczewska 35 Małopolskie Voivodeship

7) Krakow, Independent Community Health Care Centre – University Hospital (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki), ul.

Macieja Jakubowskiego 2 Mazowieckie Voivodeship

8) Warsaw, Central Clinical Hospital of the Ministry of Internal Affairs and Administration (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA), ul. Wołoska 137 Opolskie Voivodeship

9) Kędzierzyn-Koźle, Independent Community Health Care Complex (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej), ul. Doktora Judyma 4