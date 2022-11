"Tezy, które głosi są często głupie". Czarzasty ostro o Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński jest z ekonomii lepszy od minister finansów? Na ten temat z wicemarszałkiem Włodzimierzem Czarzastym rozmawiał na antenie Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. - To się wszystko powoli już kończy - skwitował Czarzasty. - Ta cała narracja i ślepa wiara w człowieka, który w zasadzie jest z innej planety i innej rzeczywistości ma już swój kres - ocenił lider Lewicy. - Kaczyński opowiada o życiu, którego nie ma, opowiada o życiu, w którym wzorem kobiety jest szefowa Trybunału Konstytucyjnego - dodał. Włodzimierz Czarzasty mówił, że ostatnio sporo podróżuje po Polsce i często rozmawia z ludźmi, którzy mówią mu, że "mają już tego dość". Dopytywany, dlaczego nie ma to przełożenia na sondaże, odpowiedział, że "wcale tak nie jest". - Tendencje są takie, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości się zmniejsza, choć trzeba przyznać, że dla partii opozycyjnych wcale nie rośnie. Wszelkie sondaże pokazują jednak, że teraz coraz mniej ludzi wierzy w to, że Jarosław Kaczyński jest geniuszem. Coraz więcej ludzi dostrzega, że tezy, które on głosi, często są głupie, nieracjonalne i oderwane od rzeczywistości - ocenił Czarzasty.

Rozwiń