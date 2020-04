Test na koronawirusa "Drive&Go-Thru". Takich miejsc w Polsce będzie więcej

Na warszawskim Ursynowie powstał mobilny punkt do robienia testów na koronawirusa już wkrótce mobilne punkty mają być w każdym mieście Wojewódzkim zespół pobraniu tak zwany go w stylu albo który został uruchomiony przez firmę diagnostyka na wzór tego co działo się w Stanach Zjednoczonych bądź w Niemczech takie punkt pobrań działały i one mają za zadanie umożliwienie jak największej ilości osób w miarę sprawne i bezpieczne pobranie materiału do badania w kierunku covid-19 polega na tym że pacjent nie wysiada z samochodu czyli proces rejestracji dochodzi okno samochodu i proces pobrania również polega na tym że pobiera się od osoby siedzącej w samochodzie Później po 5 osoba wyjeżdża i ten kontakt jest minimalny między sobą pobierającą o treści pobiera ID też jest krótki Drugi model to jest model pieszy Kiedy przychodzi osoba bez samochodu wchodzi do punktu pobrań i tam też pracują są bardzo sprawne szybkie do pobrania osoba szybciutko po pobraniu cała koncepcja polega na tym żeby nie było kontaktu między poszczególnymi osobami których pobiera się materiału i oby też ten kontakt między sobą o której się pobiera a osobą która pobiera był jak najbardziej skrócony samo pobranie trwa kilkanaście sekund ale generalnie wyniki są dostępne w ten sam dzień lub na dzień następny po pobraniu Oferujemy badania bezpłatne dla przedstawicieli zawodów medycznych którzy są narażeni na kontakt z biurem osobami a którzy Gdyby byli chorzy byliby też no źródłem zakażenia dla wielu osób ale oczywiście też są badania wykonać dla pacjentów którzy mają chęć i płace wykonanie tego badania i się zgłaszają przykre dla mnie wtedy dostępne komercyjny to kosztuje po 580 zł Cena jest zawsze dyskusyjna każdego produktu natomiast Zwróć uwagę na to że NFZ refunduje badanie wysokości 4 zł bodajże 50 zł a my w tym przypadku jeszcze musimy dołożyć do tego całą organizacje tego punktu pobrań która nie jest prosta całe stroje ochronne dla prac całe wsparcie z tyłu za tym dosyć że słyszymy ocena naszym zdaniem jest taka jaka jaka być powinna Gdybyśmy byli w stanie badać taniej zrobilibyśmy to taniej jedna z firmy diagnoz zwróciła się do nas z prośbą wydzierżawienia 60 m2 powierzchni parkingu na powstanie właśnie takiego mobilnego punktu badań genetyki w celu sprawdzenia czy czy dany człowiek który się bada ma koronawirusa nie oczywiście udostępniliśmy to przestrzeń pisaliśmy umowę na na miesiąc czasu przede wszystkim no przekonała nas ta informacja o tych bezpłatnych testach dla służby zdrowia wszyscy wiemy Jaką mamy sytuację w w tym momencie jak mało testów jest w tym momencie wykonywanych jak one są potrzebne dostałem informację zdjęcia tak naprawdę no to kolejka już jest naprawdę dosyć dosyć więc nie widać że jest zainteresowanie i liczę na to że tych Medyków Naprawdę do nas przyjdzie jak najwięcej aby aby mogli się bezpłatnie przebadać mamy punkty już działające w Łodzi w Poznaniu i naszą i aby takie punkty były w każdym mieście Wojewódzkim staram się uruchamiać to wymaga współpracy zarówno z władzami samorządowymi ty muszą wspomóc w znalezieniu miejsca i dopuścić nas to takiego miejsca również salę widełki musi wydać zgodę na funkcjonuje takiego punktu pobrań Mam nadzieję że w najbliższych dniach będzie uruchamialy punkty pobrań w kolejnych miastach