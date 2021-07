Teść Jacka Sasina się broni. Zaskakujące wyznanie może zaboleć zięcia

- Dlaczego mam się do dymisji podawać? No to co, że jestem teściem ministra? Jestem magistrem inżynierem melioracji wodnych, jestem specjalistą w tej branży i pracuję 37 lat w tej samej firmie. Wody Polskie są spadkobiercą poprzedniej firmy. Przepraszam, ale nie będę na takie pytania odpowiadał - przekazał w rozmowie z portalem interia.pl Eugeniusz Daciuk.