Terror podczas rosyjskiej okupacji. Zabili, bo miał telefon

Rosjanie ponownie zapukali do jej drzwi 19 marca. Powiedzieli jej, że namierzyli telefon komórkowy w jej domu. Jeden z żołnierzy zabrał ją do pokoju, drugi zaś zaczął przeszukiwać mieszkanie. Zaciągnął też jej syna na podwórko. Kobieta usłyszała strzały. Jak się okazało, Rosjanie strzelali do munduru Gwardii Narodowej z 1993 roku, który był własnością Ihora.