Terror na Białorusi. "Łukaszenka działa jak ISIS"

W programie WP "Newsroom" dziennikarz TV Biełsat Zmicier Mickiewicz mówił o skazanych w listopadzie reporterkach, którym grożą dwa lata kolonii karnej. - Łukaszenka jak grupa terrorystyczna bierze zakładników i teraz będzie negocjował z Zachodem, tak działa Państwo Islamskie (ISIS) - opowiadał dziennikarz. Mickiewicz podkreślił, że sam był zatrzymany tylko za to, że filmował protest. - Władze już od dawna próbowały zablokować możliwość robienia transmisji z demonstracji - mówił. Dziennikarze są postrzegani jako osoby, które swoją działalnością prowokują ludzi do wychodzenia na ulice. - Dlatego chcą teraz odciąć wszystkie media niepodległe. To jest akcja zastraszenia, chcą, żeby media niepodległościowe nie dostawały żadnego wsparcia od ludzi i żeby sami dziennikarze bali się pracować - mówi Mickiewicz i zapewnia, że niezależni dziennikarze nadal będą robić to, co muszą. Podkreślił, że zatrzymane dziennikarki są teraz przykładem odwagi i samoofiarowania. Stały się bardzo ważnym symbolem walki na Białorusi.

Rozwiń