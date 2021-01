Terlikowski znów nie zgadza się z Kościołem. Chodzi o eutanazję

Do wypadku doszło 6 listopada. Wtedy to mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii Polak wszedł w stan śpiączki, z której nie udało się go wybudzić. Lekarze stwierdzili, że mózg tak długo pozbawiony był dopływu krwi, że jego funkcje pozostaną radykalnie ograniczone. Mężczyzna już nigdy nie będzie mógł żyć bez specjalnej aparatury.