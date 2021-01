Polak w śpiączce w Anglii. KUL: "celowe pozbawienie życia"

Anglia. Wciąż trwa walka o życie Polaka, który od listopada 2020 roku przebywa w śpiączce. Tamtejsi lekarze twierdzą, że zmiany, które zaszły w mózgu mężczyzny są głębokie i można odłączyć go od aparatury podtrzymującej mu życie. Rodzina mężczyzny jest podzielona, co do tej decyzji. Do tej sprawy odniosło się Kolegium Rektorskie KUL.

Polak w Anglii w śpiączce, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Getty Images , Fot: Omar Marques