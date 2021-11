Terlecki zarażony. Siedział obok Kaczyńskiego. Minister komentuje

Ryszard Terlecki uzyskał we wtorek pozytywny wynik testu na koronawirusa. Tego dnia wicemarszałek Sejmu był obecny podczas porannych obrad, gdzie rozmawiał m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że po potwierdzeniu zakażenia u Terleckiego, w Sejmie podjęto decyzję o zorganizowaniu testów na COVID-19 dla pozostałych posłów. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski minister w KPRM Michał Wójcik. - Pan marszałek tłumaczył, jak to wszystko czasowo wyglądało - że te informacje, które są przekazywane medialnie, nie polegają na prawdzie. Chodzi o to, z kim się kontaktował, czy opuścił salę kiedy już miał wiedzę na ten temat - wskazał. Minister podkreślił, że "nie odczuwa, żeby jakaś nadzwyczajna sytuacja miała miejsce". - Przykład pana marszałka Terleckiego i wielu innych osób, które się zaraziły, pokazuje, że trzeba być czujnym - ocenił. - Zachęcam tych, którzy bagatelizują te sprawy, żeby nie bagatelizowali - ani szczepień, ani maseczek - oznajmił Wójcik.