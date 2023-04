Terlecki zapowiada zmianę w 500+. Padła data

Terlecki, pytany, czy najbliższe wybory będą decyzją społeczeństwa ws. Jana Pawła II, powiedział, że będą także dotyczyły tej kwestii. Dodał, że narracji opozycji w tej kwestii PiS nie może zaakceptować. - My tego języka nie możemy przyjąć. Atak na św. Jana Pawła II to zdarzenie wyjątkowo okropne. To jest część szerszej narracji. (...) Uderzenie w papieża Polaka miało być dociśnięciem, przewróceniem najważniejszej figury - powiedział.