Terlecki o UE. Posłanka KO: "Wynoś się Pan sam. Najlepiej teraz"

Iwona Hartwich ostro do Terleckiego: "Wynoś się Pan sam, "

Do słów, które padły z ust wicemarszałka Terleckiego odniosło się wielu polityków opozycji, w tym między innymi posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich. W soim wpisie w mediach społecznościowych w ostrych słowach zasugerowała wicemarszałkowi, by wyniósł się do Rosji.