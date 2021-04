Terlecki: "Mamy problem z koalicjantami"

"Jestem radykałem i najchętniej bym się pozbył koalicjantów, ale utrzymujemy jedność w Zjednoczonej Prawicy tak długo, jak to możliwe i mam nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów" - powiedział w środę cytowany przez PAP wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

- To jest trudny zakład, ale może bym zaryzykował - odpowiedział.

Jarosław Kaczyński jasno o końcu koalicji

- Niewątpliwie jesteśmy w czasie pewnych przekształceń. Nie będę się bawił we wróżbitę, zatem teraz nie podejmę się dokładnego prognozowania przyszłości. Ale też nie będę ukrywał prawdziwej sytuacji – mamy napięcia w koalicji – powiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Kaczyński.

Jarosław Gowin mówi o "puczu"

- Porozumienie uważa za niedopuszczalne to, co dzieje się w mediach publicznych oraz próbę obalenia legalnych władz partii, co nie działo się bez wsparcia zewnętrznego - przekazał na antenie Polsat News wicepremier.