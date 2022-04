"Ten wstyd pozostanie z wami na zawsze". Tusk uderza w raport Macierewicza

- W ostatnich dniach jesteśmy świadkami czegoś dramatycznie złego - to jest powrót do Smoleńska i retoryki o zamachu - wyłącznie po to, aby ta wojna domowa rozgorzała z niezwykłą mocą. Panowie Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz - dziś Polki i Polacy wstydzą się za to, co zrobiliście w ostatnich godzinach. Ten wstyd pozostanie z wami na zawsze - powiedział Tusk.