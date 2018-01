Ten sondaż pokazuje wielki błąd opozycji. Polacy nie chcą zaostrzenia przepisów

Polacy nie chcą zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Tak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej". Aż 87 proc. wyborców PO i 85 proc. wyborców Nowoczesnej jest przeciwnych zmianom w przepisach.

Tylko 17 proc. badanych opowiada się za zaostrzeniem obowiązujących przepisów - niezależnie, czy dojdzie do tego na skutek orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego po wniosku polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy w wyniku przyjęcia ustawy proponowanej przez inicjatywę obywatelską z Kają Godek na czele. Autorzy tej regulacji chcą wykreślenia przesłanki zezwalającej na legalne przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Jak wynika z sondażu IBRiS, 42 proc. wyborców PiS nie zgadza się na zaostrzenie aborcji. Zmian nie chcą również sympatycy ruchu Kukiz'15 (100 proc.) i PSL (60 proc.). Co więcej, wydawać, by się mogło, ze ruchy katolickie wspierają inicjatywę "Zatrzymaj aborcję", zachęcając wiernych do składania podpisów. Tymczasem zaledwie 27 proc. "wierzących i praktykujących regularnie" opowiada się za zaostrzeniem prawa aborcyjnego.