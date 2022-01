Ten raport pogrąży Johnsona? Premier nie chce ustąpić

Imprezy w czasie lockdownu odbywały się na przestrzeni 20 miesięcy

"Zgromadzenia objęte zakresem niniejszego dochodzenia obejmują okres 20 miesięcy - okres, który był wyjątkowy w ostatnich czasach pod względem złożoności i zakresu wymagań stawianych urzędnikom publicznym i społeczeństwu. Cały kraj stanął na wysokości zadania. Ministrowie, specjalni doradcy i służba cywilna, do której z dumą należę, stanowili kluczową i zaangażowaną część tego narodowego wysiłku. Jednak jak już wspomniałam, nie należało dopuścić do tego, by wiele z tych spotkań odbyło się lub rozwinęło w taki sposób, w jaki się odbyło. Z tych wydarzeń można wyciągnąć istotne wnioski, którymi należy się niezwłocznie zająć w całym rządzie. Nie trzeba czekać na zakończenie dochodzeń policyjnych" - napisano w konkluzji dokumentu.