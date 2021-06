"Ten pan postradał rozum". Włodzimierz Czarzasty ostro o abp. Marku Jędraszewskim

Na Wawelu odprawiono mszę św. w 72. rocznicę urodzin Lecha Kaczyńskiego, w której wzięli udział czołowi politycy PiS. Abp Marek Jędraszewski mówił podczas homilii, że mamy obowiązek, "by dziękować za to życie Lecha Kaczyńskiego i pana prezesa w kategoriach ludu Bożego''. - Ten pan postradał rozum już dawno, znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia - komentował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To doprowadzi do tego, że młode pokolenie od Kościoła się odwróci plecami, doprowadzi to do laicyzacji kraju. I zrobią to tacy panowie jak pan Jędraszewski. Trzymam za niego kciuki - im więcej bzdur będzie mówił, tym ludzie zobaczą, w jak wielu aspektach dużo niemądrych ludzi jest wśród kleru - podkreślił. - Dlatego - kontynuował Czarzasty - uważam, że postulat państwa świeckiego jest jednym z najważniejszych postulatów w Polsce, bo jak państwo będzie świeckie, to Kaczyński nie będzie rządził, a pan Jędraszewski mu w tym pomaga. - W związku z tym, panie Jędraszewski, do roboty! - podsumował.