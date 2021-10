Ten lek zmniejsza o połowę ryzyko hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19

Amerykański rząd zapowiedział zakup prawie 2 mln dawek leku

Amerykański rząd zapowiedział, że jeśli lek zostanie dopuszczony do użycia przez FDA, to zakupi jego 1,7 mln dawek. Koncern farmaceutyczny Merck & Co przekazał, że do końca roku będzie w stanie wyprodukować 10 mln dawek Molnupiraviru. Nie jest jeszcze znana cena tabletki.