Temu politykowi Polacy ufają najbardziej. Jest z opozycji

Szóste miejsce zajmuje z kolei Donald Tusk. Ufa mu 32,9 proc. Polaków. Jak zaznaczył Onet, jest to wzrost w porównaniu do października. Mniej osób ufa z kolei Jarosławowi Kaczyńskiemu. Znalazł się on na dziesiątym miejscu z wynikiem 26,1 proc. W październiku prezes PiS miał wyższe miejsce od lidera PO.