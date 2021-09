Teksas z najostrzejszym prawem antyaborcyjnym w USA. Joe Biden oburzony

To, co jeszcze do niedawna było w USA nie do pomyślenia, stało się właśnie faktem. Teksas wprowadził w życie nowe, niezwykle rygorystyczne przepisy dotyczące przerywania ciąży. Stało się to po tym, jak Sąd Najwyższy zdecydował o nieblokowaniu tego pomysłu. Nowe przepisy zakładają zakaz dokonywania aborcji po 6 tygodniu ciąży z bardzo niewieloma wyjątkami. Wśród wyjątków znalazł się np. zagrożenie życia matki, ale nie ma wśród nich np., poczęcia będącego wynikiem gwałtu lub kazirodztwa.