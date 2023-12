Tej ryby nie podawaj w święta. Omijaj z daleka

Z myślą o naszym zdrowiu i zdrowiu naszych dzieci, powinniśmy zdecydować się na rezygnację z jedzenia pangi. Jest to ryba słodkowodna, pochodząca z azjatyckiej rzeki Mekong. W porównaniu do innych gatunków ryb, panga nie oferuje wielu korzyści zdrowotnych. Co więcej, może zawierać szkodliwe substancje, takie jak rtęć, ołów, pestycydy oraz pozostałości antybiotyków i hormonów, którymi jest karmiona. Często pangi są hodowane w zanieczyszczonych wodach, gdzie są przetrzymywane w klatkach i karmione sztucznymi paszami.