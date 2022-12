Tego o rekinach nie wiedzieliśmy. Sensacja prosto z dna oceanów

Angielscy naukowcy z Uniwersytetu w Exter wraz z organizacją pozarządową "Beneath the Waves" badali w ostatnim czasie szereg różnych zachowań żywieniowych u rekinów wąsatych (pielęgniarzy). Badania prowadzono u wybrzeży Turks i Caicos na Oceanie Atlantyckim. Wykorzystano do tego podwodne kamery wraz z przynętą, która była schowana w specjalnym urządzeniu na dnie. Najnowsze badania wykazały imponujący zakres umiejętności chodu i sposobów żerowania tych rekinów. Gatunek ten używa swoich elastycznych i umięśnionych płetw piersiowych, jako kończyn do "spacerowania" po dnie morza. Widać to dokładnie na najnowszym nagraniu udostępnionym przez agencję Reutera. Nagranie jest dla badaczy przełomowe. Większość gatunków rekinów wykazuje niewielki ruch w płetwach piersiowych. Jednak teraz dobrze widzimy, jak rekiny wąsate mogą "chodzić" po dnie za pomocą swoich płetw. Uczeni nie wykluczają, że również inne gatunki tych ssaków słyną z podobnych umiejętności. Brytyjczycy wykryli tu już wspólne cechy z rekinami epoletowymi, które znane są z charakterystycznego chodu w środowisku rafowym. – Nasze nagrania sugerują, że rekiny pielęgniarze mogą robić coś podobnego na dnie – przyznał Kristian Parton, szef zespołu badawczego z Uniwersytetu w Exter. – Wciąż wiemy stosunkowo niewiele o zachowaniu rekinów wąsatych w stosunku do innych gatunków przybrzeżnych, więc to badanie stanowi ważny krok w kierunku dalszego zrozumienia ich roli w ekologii - przekazał dla agencji Reutera dr Oliver Shipley, badacz z "Beneath the Waves".