Tego ABSOLUTNIE nie dawaj ptakom. Jest apel fundacji

- Chleb zawiera także sól, a ta zaburza gospodarkę wodną organizmu, co może prowadzić do śmierci. Tak jak miało to miejsce wczoraj, na gnieźnieńskich Łazienkach. Ptak skrajnie zatruty trafił do weterynarza, który mimo najszczerszych chęci nie zdołał uratować rodzica, którego jaja wysiaduje drugi, opuszczony łabędź... W żołądku miała prawie 3 kg niestrawionego pieczywa. Trzy kilogramy! - komentuje fundacja.