Tęczowy piątek w szkołach. Protestują o. Rydzyk i radny PiS z Lublina

W piątek w ponad 200 szkołach mają się odbyć lekcje o otwartości na uczniów o odmiennej orientacji seksualnej. To tzw. tęczowy piątek. Przeciwko temu protestują o. Tadeusz Rydzyk i radny PiS z Lublina, Tomasz Pitucha.

– W akcji chodzi o to, żeby nauczyciele i nauczycielki dali wyraźny sygnał uczniom LGBT, że w szkole jest miejsce dla każdego, że każdy może być sobą i nie powinny go z tego powodu spotkać przykrości – powiedziała portalowi Cecylia Jakubczak, rzeczniczka KPH.

"To rewolucja neomarksistowska"

"Grupy, fundacje, organizacje pozarządowe mają być w 211 szkołach i indoktrynować dzieci. Idą przez panseksualizm, przez gender. To jest to zniszczenie młodego człowieka. To jest zniszczenie ducha. Każdy młody człowiek, każde dziecko jest ciekawe tych spraw, biologii, która jest wyznaczona przez Pana Boga po to, żeby przekazywać życie, uczestniczyć w akcie stwórczym Boga" - czytamy w jego oświadczeniu.