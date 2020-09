Tęczowy orzeł na budynku Komisji Europejskiej. "Stop strefom wolnym od LGBT w Polsce!"

We wtorek przedstawiciele All Out i Kampanii Przeciwko Homofobii złożyli na ręce unijnej komisarz ds. równości petycję z 300.000 podpisami wzywającą do podjęcia działań ws. stref wolnych od LGBT i homofobicznej nagonki w Polsce. Tego samego dnia na budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej w wyświetlone zostały hasła wzywające unijne instytucje do podjęcia konkretnych działań.