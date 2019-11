Tęczowe rondo w Szczecinie? Trwa "walka na petycje"

Mieszkańcy Szczecina zebrali podpisy pod uchwałą o utworzenie tęczowego ronda. Przeciwnicy tej inicjatywy również zbierają podpisy. Podpisany projekt uchwały ma zostać złożony podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin, we wtorek 26 listopada.

Pierwsze tęczowe rondo miałoby powstać na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Niedziałkowskiego, w okolicy olimpijskiego basenu Floating Arena i Teatru Lalek "Pleciuga". Zwolennicy pomysłu argumentują, że jest to "symbol solidarności ze społecznością queer" i "akt buntu" przeciwko rządowi.

"Rondo stanie się najbardziej rozpoznawalnym punktem w Szczecinie, przyciągnie rzesze turystów oraz umili codzienność wielu mieszkańców mijających je na co dzień. Radosna, kolorowa przestrzeń ożywi miasto. Stanie się miejscem spotkań, zachęci do fotografowania" - przekonują.

Jest również grupa mieszkańców Szczecina, która sprzeciwia się powstaniu tęczowego ronda. Oni z kolei przekonują, że stworzenie takiego obiektu "nie ma nic wspólnego z tolerancją". "Tolerować to nie znaczy afirmować i propagować. Tęcza została ukradziona dzieciom. Pod jej płaszczykiem kryje się propagowanie ideologii LGBT. Trzeba bronić mieszkańców przez wyznawcami tej ideologii. To atak na związek kobiety i mężczyzny. Nasz protest jest organizowany w obronie tradycyjnych wartości. Inicjatorzy tęczowego ronda zapowiadają 'prowadzenie lekcji edukacyjnych o tolerancji' w Teatrze Lalek Pleciuga. To skandal!" - piszą autorzy petycji przeciwko tęczowej instalacji. Jak dotąd podpisało się pod nią ponad 180 osób.