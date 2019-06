"Tęczowa msza" na Paradzie Równości. Ryszard Czarnecki oburzony

- Po raz kolejny pokazano pogardę dla uczuć ludzi wierzących w Polsce - tak sobotnią Paradę Równości w Warszawie "zrecenzował" europoseł PiS Ryszard Czarnecki. W jego ocenie, impreza miała charakter "prowokacyjny".

Co na to Czarnecki? Sprawę komentował na antenie radiowej Jedynki. - Pan prezydent Rafał Trzaskowski skomentował paradę, że było radośnie i kolorowo i dziękuje za mnóstwo pozytywnej energii, a później doszło do satyry Mszy Świętej. (...) Dla ludzi wierzących nie było radośnie, kiedy msza została sparodiowana. W ramach marszu równości po raz kolejny pokazano pogardę dla uczuć ludzi wierzących w Polsce - stwierdził.

W ocenie gościa "Sygnałów dnia" osoby o innej orientacji seksualnej powinny zadbać o ogólną tolerancję, również dla ludzi wierzących - Jeżeli nie ma tolerancji dla ludzi wierzących to ich walka i szermowanie hasłami tolerancji wobec innych środowisk jest nie do przyjęcia - przekonywał.

Czarnecki wezwał prezydenta Warszawy, by odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce podczas sobotniej manifestacji. - Uważam, że Rafał Trzaskowski robi to, co w mu w duszy gra, a gra mu karta LGBT+, którą sprezentował warszawiakom, która w efekcie będzie dyskryminować polskich przedsiębiorców - mówił.