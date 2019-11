Dyrektor Teatru Bagatela Henryk Schoen, jest namawiany do rezygnacji przez przedstawicieli prezydenta Krakowa. Oskarżany o molestowanie i mobbing Schoen nie zamierza jednak odchodzić. Głos zabierają kolejne poszkodowane, sprawę bada prokuratura.

Dyrektor Teatru Bagatela jest namawiany do dymisji przez ludzi prezydenta Krakowa - donosi tvn24.pl. Jacek Majchrowski przez swoich wysłanników miał przekazać Schoenowi, że oczekuje od niego dymisji (przepisy uniemożliwiają mu pozbawienie dyrektora stanowiska). Szef Bagateli nie zgodził się na takie rozwiązanie. Twierdzi, że padł ofiarą pomówień i spisku mającego na celu pozbawić go stanowiska.

Teatr Bagatela. Jacek Majchrowski chce dymisji dyrektora

Schoen na razie udał się na urlop. Może na nim przebywać nawet do stycznia (przysługuje mu ponad 50 dni roboczych). Wcześniej zawiesić go w obowiązkach może krakowska prokuratura. Jak dowiaduje się tvn24.pl, po 11 listopada zaplanowano przesłuchania kobiet oskarżających Schoena o molestowanie. Mają się one odbywać przed sądem, w obecności psychologa.

Kobiety przekonują, że wcześniej prosiły o interwencję prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Ten miał poprosić, by nie nagłaśniać sprawy, a on doprowadzi do dymisji dyrektora. Tak się jednak nie stało, a dwa dni później Schoen już wiedział, które kobiety poskarżyły się prezydentowi. Rzecznik magistratu Monika Chylaszek przyznała, że zostały mu one przekazane z magistratu.