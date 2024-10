Te regiony mają zmienić się nie do poznania. Już płynie ogromna kasa

Rozwój cyfrowy

Polska planuje także rozwijać nowe technologie związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją oraz automatyzacją procesów produkcyjnych. Dzięki pieniądzom z funduszy unijnych firmy mogą inwestować w nowoczesne technologie. Ważnym aspektem jest także rozwój umiejętności cyfrowych społeczeństwa, co ma zwiększyć kompetencje pracowników i konkurencyjność na rynku pracy. Na wsparcie w cyfryzacji może także liczyć administracja czy instytucje kultury. Ważnym celem jest również zapewnienie wszystkim Polakom dostępu do szybkiego internetu. Inwestycje w tym zakresie są realizowane w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Jego budżet to 11 mld zł.