Tchórzewski: Nord Stream 2 to zagrożenie gospodarcze i polityczne. Ale jest alternatywa

Minister energii twierdzi, że budowa Nord Stream 2 uderzy w Ukrainę i Polskę. Zapowiada jednak, że gazociąg Baltic Pipe zwiększy polskie bezpieczeństwo energetyczne.

- Nord Stream 2 to zagrożenie nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Daje możliwość odłączenia gazociągu ukraińskiego, a to daje Rosji możliwość dalszego podboju Ukrainy - podkreślił na antenie TVP Info.

Minister energii twierdzi jednak, że coraz więcej europejskich dostrzega zagrożenie jakie niesie za sobą budowa Gazociągu Północnego 2. Polityk twierdzi jednak, że "jest wątpliwe", by udało się zatrzymać jego budowę. Zdaniem Tchórzewskiego Unia Europejska ma narzędzia prawne, które pozwoliłyby na zaniechanie budowy Nord Stream 2, ale nie ma realnej siły, by do tego doprowadzić. Niemoc Europy ma wynikać głównie z postawy rządu Niemiec, który nie zamierza przeszkadzać w realizacji tego przedsięwzięcia.