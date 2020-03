Tatry. Wypadek turystki na szlaku na Rysy. Śmigłowiec nie dotarł przez złe warunki

Do wypadku doszło na szlaku w okolicach Czarnego Stawu pod Rysami. Turystka upadła z wysokości. Nie wiadomo, jaki jest jej stan.

To kolejny dzień niesprzyjających warunków pogodowych w Tatrach. "W dalszym ciągu zapowiadane są silne podmuchy wiatru, które mogą powodować łamanie gałęzi i drzew. Szlaki dojściowe do schronisk w większości pokryte są warstwą lodu (zalecamy zabrać raczki oraz kijki trekkingowe). Powyżej górnej granicy lasu pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana. Na grani w wielu miejscach brak pokrywy śnieżnej i wystają kamienie, miejscami śnieg jest grząski i przepadający" - poinformował Tatrzański Park Narodowy we wtorkowym komunikacie.