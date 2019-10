Tatry. Uwaga turyści: popularny szlak zamknięty

Pogoda w połowie października zdecydowanie zachęca do górskich wędrówek. Jednak w Tatrach jeden z najpopularniejszych szlaków niebawem zostanie zamknięty. Od poniedziałku turyści nie będą mogli korzystać z drogi między Wodogrzmotami Mickiewicza i Doliną Pięciu Stawów Polskich.

Decyzję ogłosił w piątek Tatrzański Park Narodowy. "Od poniedziałku 21 października zamknięty będzie szlak w Dolinie Roztoki, od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Szlak będzie zamknięty z powodu remontu, do odwołania" - przekazuje w komunikacie w komunikacie turystycznym TPN. Ten popularny trakt prowadzi z asfaltowej drogi biegnącej w kierunku Morskiego Oka aż do doliny i schroniska.