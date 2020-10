Tatry. Upadek kobiety pod Rysami. Akcja TOPR

Tatry. Kobieta spadła pod Rysami

W poniedziałek grupa niemieckich turystów wybrała się na Rysy. Warunki atmosferyczne były bardzo trudne, ale to nie zniechęciło Niemców. Jak informuje PAP, grupa utknęła na Rysach. Na 200 metrów przed szczytem doszło do upadku niemieckiej turystki, która w stanie ciężkim została przetransportowana na dół przez ratowników. Następnie przeprowadzono akcję sprowadzenia jej współtowarzyszy.

Z powodu niskiego pułapu chmur w akcji ratunkowej nie można było skorzystać ze śmigłowca. Ratownicy na Rysy musieli dotrzeć pieszo znad Morskiego Oka, co przedłużyło czas trwania akcji.

Tatry. Niemiecka turystka w ciężkim stanie

Tatrzański Park Narodowy w swojej prognozie ostrzegał przed tym, że warunki do uprawiania turystyki były niekorzystne. Powyżej około 2000 m n.p.m. zalega cienka warstwa śniegu. Jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może być przyczyną pobłądzeń. Na niżej położonych szlakach jest mokro i zalega dużo błota, przez co również jest ślisko.