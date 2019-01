Tatry: Turyści z Morskiego Oka i Doliny Roztoki opuścili schroniska i szczęśliwie zeszli ze szlaków

Tatry pozostają niebezpieczne i pokryte śniegiem. TOPR wciąż utrzymuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Mimo to turystom, którzy w ubiegłym tygodniu utknęli w schroniskach w rejonie Morskiego Oka i Doliny Roztoki udało się dziś, zgodnie z ustaleniami, opuścić zagrożony teren.

Tatry – schroniska w Morskim Oku i Dolinie Roztoki opustoszały

Tatry w ostatnich dniach stały się wyjątkowo nieprzychylne dla turystów. Poniedziałkowe okienko pogodowe udało się wykorzystać dwóm grupom turystów, które do niedawna były uwięzione w górskich schroniskach. Na Palenicy Białczańskiej znajduje się już 18 turystów, którzy w minionym tygodniu zostali uwięzieni w schronisku przy Morskim Oku . W budynku pozostała już tylko obsługa.

Zarówno schronisko w rejonie Morskiego Oka, jak i to zlokalizowane w Dolinie Roztoki nie przyjmują w najbliższym czasie rezerwacji. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej do czwartku.