Tatry. Trzy osoby rażone piorunem podczas burzy na Hali Gąsienicowej. TOPR w akcji

Burza zastała turystów, kiedy wracali z Hali Gąsienicowej w Tatrach do Kuźnic. Piorun poraził trzy osoby - mówi w rozmowie z TVN24 Edward Wlazło, szef straży TPN. Ranne zostało małżeństwo i ich 7-letni syn - podaje portal 24tp.pl. Do zdarzenia doszło ok. godz. 15:30. Wszyscy przeżyli.