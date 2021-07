TPN ogłasza zmiany. Dotyczą Morskiego Oka

E-bilety to próba rozwiązania problemów korków w Tatrach

- Podobny model sprzedaży wprowadziliśmy już w trakcie zeszłorocznych wakacji - mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Ostatnie tygodnie pokazały, że system mieszany w okresie dużego ruchu turystycznego nie zmniejsza korków w tym rejonie. Poza sezonem zdawał egzamin, w wakacje - nie. Dlatego podjęliśmy decyzję o ponownym wyłączeniu dostępności parkingów bez wcześniejszej rezerwacji (e-biletu). Z kilkoma niewielkimi zmianami w stosunku do zeszłego roku. Proces zakupowy jest bardzo prosty, system pozwala na szybką płatność online. W tym roku mamy do czynienia z bardzo dużym ruchem turystycznym. Czerwiec był rekordowy. E-bilety są próbą rozwiązania problemu kolejek, korków i związanych z tym frustracji. Mają zapewnić względny komfort w czasach gwałtownie rosnącego ruchu turystycznego. Zależy nam na usprawnieniu początkowego etapu tatrzańskiej wycieczki. Prosimy o zgłaszanie do nas wszelkich uwag, abyśmy mogli ten system ulepszać w miarę możliwości - dodaje dyrektor TPN.