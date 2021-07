Chciała zobaczyć Czarnobyl. 11-letnia podróżniczka z Łodzi odnaleziona

Podróż 11-latki na spotkanie z historią

Służby szybko przystąpiły do akcji i przeanalizowały nagrania z monitoringu, na których dostrzegli, jak dziewczynka wsiada do taksówki. Kierowca posłusznie wykonał prośbę 11-latki i zawiózł ją wprost na dworzec Łódź Fabryczna, skąd ruszyła w dalszą podróż wsiadając do pociągu relacji Łódź-Katowice. Jej wyprawa została przerwana dopiero w Koluszkach, gdzie zatrzymali ją policjanci.