Tatry. Popularny szlak zostanie zamknięty

Prace na szlaku turystyczny z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Przełęcz Krzyżne będą prowadzone od poniedziałku do piątku. W weekendy turyści wciąż będą mogli nim wędrować.

Do napraw zostaną wykorzystane lokalne głazy czy drewniane żerdzie. Ekipa będzie pracować wyłącznie z użyciem ręcznych narzędzi. Ze względu na nieprzewidywalną pogodę nie wiadomo, kiedy prace zostaną zakończone.

Żółty szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Przełęcz Krzyżne prowadzi do Doliny Pańszczycy i dalej do Doliny Gąsienicowej. Przełęcz Krzyżne to skrajny (wschodni) punkt Orlej Perci – najtrudniejszego szlaku w polskiej części Tatr.