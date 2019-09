Tatry. Kolejka na Kasprowy Wierch już czynna. Kilkudniową awarię spowodowała burza

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach po kilku dniach znowu działa. Przeszła przegląd techniczny i została dopuszczona do jazdy. Awaria nastąpiła po uderzeniu pioruna, przez co turyści utknęli na szczycie.

"Kolej znów ruszyła. Po weekendowym przestoju przeszła przegląd techniczny i została dopuszczona do obsługi ruchu turystycznego" - informują Polskie Koleje Linowe. Osoby, które zakupiły bilety otrzymają zwrot gotówki. Do awarii doszło w piątek, przed godziną 15. Wówczas piorun uderzył w Kasprowy Wierch. Burza spowodowała uszkodzenie zasilania.

Na szczycie góry utknęło ponad 430 turystów. Kolejka musiała pracować na zastępczym silniku spalinowym, przez co trasę pokonywała w czasie nawet czterokrotnie dłuższym niż zazwyczaj. Problemy były nawet w trybie awaryjnym. Akcja trwała niemal całą noc i zakończyła się około godziny 5 rano.

To niejedyna awaria kolejki na Kasprowy Wierch w ostatnim czasie. Do podobnego uszkodzenia, co spowodowało jej wyłączenie, doszło pod koniec lipca. Wtedy z powodu pogorszenia pogody i gwałtownej burzy nad Tatrami na szczycie również utknęło kilkaset osób. Obsługa także musiała przejść na system awaryjny i ręczne sterowanie.