Tatry. Piorun uderzył w Kasprowy Wierch. Awaria kolejki

Jak informują Polskie Koleje Linowe, kolejka linowa na Kasprowy Wierch uległa awarii. Wszystko przez uderzenie pioruna.

Poprzednio do awarii kolejki doszło pod koniec lipca. Na szczycie było wówczas kilkaset osób. Utrudnienia działania kolejki są spowodowane gwałtowną burzą z wieloma wyładowaniami elektrycznymi. W jej wyniku troje turystów, w tym siedmioletnie dziecko, zostało rażonych piorunem, gdy schodziło z Hali Gąsienicowej do Kuźnic. Cała trójka trafiła z niewielkimi obrażeniami do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.