Tatry: intensywne opady śniegu i zagrożenie lawinowe. Turyści utknęli w schroniskach

Zima w pełni. W Tatrach intensywnie pada śnieg, górskie szlaki są zasypane. TOPR ogłosił pogotowie lawinowe czwartego stopnia. To sprawiło, że w schroniskach utknęli turyści. Gospodarze tych obiektów zapewniają, że goście są w nich bezpieczni.

O nieopuszczanie schronisk w Dolinie Pięciu Stawów Polskich oraz nad Morskim Okiem, do czasu poprawienia się warunków w górach, zaapelowali do turystów ratownicy TOPR. "Szlaki dojściowe do tych schronisk w kilku miejscach przecinają miejsca, gdzie potencjalnie mogą zejść lawiny" - tłumaczył PAP dyżurny ratownik TOPR.