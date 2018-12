Tatry: drugi stopień zagrożenia lawinowego w górach

Tatry są nieprzyjazne dla wędrujących w wyższe partie gór. Drugi stopień zagrożenia lawinowego spowodowany jest głównie dużą ilością świeżego śniegu, który może się obsuwać.

Tatry – ratownicy przestrzegają przed wyprawami

Tatry i Podhale zdążyły już przywitać zimę. Tylko minionej nocy spadło tam 20-30 cm śniegu. Na Kasprowym pokrywa śnieżna sięga już 50 cm. Mimo to sezon narciarski na razie się nie rozpoczął. Jak zaznaczają miejscowi jest to świeży śnieg, który nie zdążył jeszcze się dobrze osadzić i skleić z poprzednimi warstwami. Właśnie ze względu na tę niestabilność ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podjęli decyzję o wprowadzeniu drugiego stopnia zagrożenia lawinowego. Warunki, które potencjalni wędrujący mogą spotkać na szlakach mogą sprowadzić na nich niebezpieczeństwo. Ważnym argumentem było również to, że znaczna cześć ścieżek znajduje się pod warstwą śniegu i chodzenie nimi sprawia duże problemy.